Zabójstwo w Główczycach. Podejrzany - były mąż ofiary został aresztowany w szpitalu

- W niedzielę około godziny 16 służby zostały powiadomione o ujawnieniu w mieszkaniu w Główczycach zwłok 39-letniej Kamili Z., byłej żony 41-letniego Sebastiana Z. - informuje prokurator Lech Budnik, szef Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

- Na całym ciele kobiety znajdowały się rany zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem. Wstępne wyniki sekcji zwłok ofiary wskazują, że przyczyną śmierci był masywny krwotok powstały wskutek odniesionych obrażeń. Na miejscu zdarzenia zastano i zatrzymano Sebastiana Z., który także miał obrażenia. Ich charakter wskazuje na to, że mężczyzna zadał je sam sobie.

Mężczyzna był przytomny, ratownicy medycznie mieli z nim kontakt. Jednak w tej sytuacji zatrzymany Sebastian Z. został przewieziony na oddział chirurgii słupskiego szpitala.

- Zgromadzony materiał dowodowi silnie wskazywał na to, że to Sebastian Z. mógł dopuścić się tego czynu. Przedstawiliśmy mu zarzut zabójstwa i skierowaliśmy do Sądu Rejonowego w Słupsku wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące – mówi prokurator Lech Budnik.