Zabójstwo Wojciecha N. Proces w Słupsku zamknięty, ale mów końcowych nie wygłoszono

Tuż przed godziną 16 wciąż nie było wiadomo, czy prokurator i obrońcy licznie reprezentujący oskarżonych wygłoszą mowy, a sami oskarżeni - należne im ostatnie słowo. Jednak na sali rozpraw panowało ogromne zmęczenie, a uczestników procesu przerażał wielogodzinny jeszcze pobyt w sądzie i wygłaszanie do nocy przemówień, od których zależy wyrok. Sąd oddalił nieprzydatne dowodowo i zmierzające do przedłużenia postępowania wnioski. Proces został zamknięty. Na zgodną prośbę stron odroczył mowy końcowe, ale aż do marca.

Prokurator Wojciech Wróbel z Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Gdańsku Prokuratury Krajowej oskarża Emila K., Adama M., Łukasza D., Tomasza N., Sławomira K., Fabiana M., Krzysztofa S., Zbigniewa A., Tomasza K. i Fryderyka Ż. o kilkadziesiąt przestępstw popełnionych na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. To uprowadzenia, pobicia, między innymi w obronie szantażowanego księdza, katowanie w lesie, podpalenia samochodów, przemyt narkotyków z Europy Zachodniej, porachunki kokainowe, rozboje, groźby z podrzuceniem uciętej głowy wieprza, nielegalne posiadanie broni i amunicji, utrudnianie śledztwa, zniszczenie mienia, czy zlecenia tych przestępstw.

Najpoważniejszym zarzutem jest zaplanowane porwanie i zabójstwo 46-letniego Wojciecha N. z Lęborka 2 grudnia 2019 roku w celu zmuszenia go do przekazania znacznej ilości kokainy. O zabójstwo jest oskarżony tylko Emil K.

Emil K. do sprawy zabójstwa był ścigany europejskim nakazem aresztowania. Został sprowadzony do Polski z Wielkiej Brytanii pod koniec października 2020 roku. Już na początku grudnia na przesłuchaniu powiedział prokuratorowi, że chciałby skorzystać z dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary, deklarując współpracę z organami ścigania. I rzeczywiście, śledczy od niego dowiedzieli się o sprawach, które wcześniej nie zostały wykryte, a wiele z nich ujrzało światło dzienne dopiero po złożeniu wyjaśnień przez Emila K.

Oskarżony przyznaje, że był na miejscu zdarzenia, ale nie miał zamiaru zabić Wojciecha N.

„To nie ja, to oni”

Za udział w uprowadzeniu odpowiada jeszcze kilku innych oskarżonych. Na ostatniej rozprawie Adam M. złożył kilkugodzinne dodatkowe wyjaśnienia, także odnośnie tego zarzutu. Głównie próbował się wybielić i obciążyć winą dawnych kolegów. Twierdził, że to oni kłamią, a on był tylko najpierw nieświadomym uczestnikiem przygotowań do porwania, a na miejscu zdarzenia spanikował i uciekł, bo „nie był na to przygotowany”, a później myślał, że Wojciech N. zginął w wypadku drogowym.