Zaniedbany dworzec w Kępicach zamieni się w nowoczesne centrum przesiadkowe. Podpisano umowę z wykonawcą inwestycji

Nadrzędną rolą centrum przesiadkowego w Kępicach będzie zapewnienie podróżnym miejsca, w którym będą mogli poczekać na transport – pociąg, bądź autobus. Na parterze od strony peronów zaplanowano zatem poczekalnię, a tuż obok powstać mają nowe zatoki autobusowe. Będzie też sklep spożywczy i toalety. Jak zapewnia gmina, dostęp do budynku będzie także komfortowy dla osób z niepełnosprawnościami. Zmian będzie jednak znacznie więcej - zaplanowano m.in. pomieszczenie na salę minikina, która pomieści około 25 osób. Ma to być ciekawa alternatywa nie tylko dla mieszkańców, ale także dla podróżujących, którzy oczekują na przesiadkę. Nie zabraknie również kawiarni oraz pomieszczeń usługowych do wynajęcia. Na piętrze obiektu znajdzie się natomiast miejsce na salę zabaw dla dzieci, a obok na siłownię.

- To wyjątkowy moment. Po czasochłonnym procesie przejmowania budynku, opracowaniu dokumentacji i uzgodnieniach z konserwatorem zabytków, przystępujemy do długo oczekiwanej modernizacji - przekazała Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic.