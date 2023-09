Zbigniew Konwiński: Te pytania to przejaw wyjątkowego cynizmu połączonego z paniką

Czy ugrupowanie, które Pan reprezentuje, weźmie udział w ogólnokrajowym referendum 15 października?

Nie, nie weźmiemy udziału w referendum. Ono jest między innymi po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość poza wsparciem spółek skarbu państwa i rządowych mediów, miało kolejną możliwość wydawania olbrzymich pieniędzy poza limitami finansowymi przewidzianymi w prawie na kampanię wyborczą. Z ważnego przewidzianego w prawie narzędzia pytania Polaków o sprawy fundamentalne, uczyniono nieczystą zagrywkę, żeby między innymi odciągnąć uwagę społeczeństwa od drożyzny, PiS-owskich afer, i zapewnić sobie dodatkowe środki na kampanię wyborczą.

Jak ocenia Pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania jakie zostaną postawione Polakom?

Władza panicznie szuka sposobów, żeby zwiększyć swoje szanse wyborcze. Pytają między innymi o wyprzedaż majątku. Tylko jak sprzedali stacje LOTOS-u sojusznikowi Putina, to nikogo nie pytali o zdanie. Pytają o likwidację muru na granicy. Tylko jak dosłownie wysadzili dwa mld złotych w powietrze w Ostrołęce, to nie pytali się o zdanie Polaków. Pytają o nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Tymczasem handlowali polskimi wizami w tamtych krajach na bazarach, za łapówki, jak informują media, sprzedawali polskie wizy. Wiek emerytalny? Żadna partia nie chce przecież tego zmieniać... Te pytania to przejaw wyjątkowego cynizmu połączonego z paniką i strachem przed utratą władzy.