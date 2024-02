Tunel pod torami przeszedł pierwszy test po naprawie usterek. Podczas ulewy było sucho

- Raz skakałam przez płot, bo już nie miałam wyjścia. Mieszkam w centrum, ale często rano biegnę na Zatorze do wnuczek, które odprowadzam do szkoły. Korzystam z tunelu, często jest tam mokro, ale co robić, naokoło chodzić nie mam czasu. Ale raz tunel całkiem zamknęli. Myślałam, że zrobili przejście przez tory, ale niestety nie było przejścia, a do tego jest płot. Nie miałam czasu, więc skakałam przez płot - opowiada nam pani Dorota.

Teraz sytuacja ma się zmienić.

– Dobiega końca etap usuwania usterek w tunelu, w tej chwili wdrożono rozwiązania, które do czasu przebudowy tunelu kolejowego pod dworcem PKP i zapewnienia docelowego drenażu i odwodnienia zapewnią przejście przez cały tunel suchą stopą. Dzisiaj rano (5.02) odbył się przegląd gwarancyjny- mówi Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. - Wykonawca ma wskazany termin usunięcia wszystkich usterek, w tym poprawę estetyki do końca marca. Natomiast w tej chwili te zmiany powinny zapobiegać jakimkolwiek zalaniom tunelu. To nie są zmiany prowizoryczne, to są zmiany, które mają miejsce do momentu, kiedy zostanie wykonany docelowy drenaż tunelu kolejowego. To rozwiąże wszystkie problemy z tymi wodami, które w tej chwili gromadzą się od strony dworca kolejowego. Od strony dworca autobusowego jest wykonany pełen drenaż, ta woda jest zbierana. Czekamy teraz na wykonanie tych prac przez stronę kolejową, mamy zapewnienie, że one będą wykonywane relatywnie szybko - wyjaśnia Tomasz Orłowski.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej zlecił także zainstalowanie wewnętrznych rynien, które mają odprowadzać wodę. Sprawdziliśmy, dzisiaj (6.02) podczas ulewy, około godziny 12, przejście tunelem było suche. Choć jeszcze parę dni po deszczu były tam kałuże.