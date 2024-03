Złodzieje sklepowi zatrzymani. Usłyszą zarzuty i odpowiedzą za popełnione przestępstwo Sylwia Lis

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi parze słupszczan, podejrzewanej o kradzież artykułów spożywczych, kosmetycznych i drobnej elektroniki. Skradzione towary wynosili do zaparkowanego przed sklepem samochodu, aby po chwili wrócić po kolejne łupy. 28-letnia kobieta i 31-letni mężczyzna zostali wczoraj wieczorem zatrzymani. Łączna wartość skradzionych rzeczy jest bliska 1500 złotych, a zdecydowana większość z nich została odzyskana i wróci do dalszej sprzedaży.