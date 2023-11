Zmarł wieloletni dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie. Marian Miazga był też radnym gminy Bytów.

- Przepełniony smutkiem i poczuciem ogromnej straty informuję, że po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas Marian Miazga wieloletni dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz radny gminy Bytów. Zawsze oddany sprawom społecznym i innym ludziom. Dobry człowiek - napisał Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski. - Łączę się w bólu z wszystkimi bliskimi, przyjaciółmi oraz współpracownikami śp. Mariana, zapewniając o wsparciu i głębokim współczuciu. Marian! Trudno dziś cokolwiek napisać, powiedzieć. Jeszcze kilka dni temu widzieliśmy się w szpitalu. Mimo choroby, która spadła na Ciebie tak nieoczekiwanie, na bieżąco dopytywałeś o każdą drogową inwestycję, o bieżące sprawy naszego powiatu i gminy. To był Twój powiat i gmina, a Ty byłeś jego niezwykle ważną częścią. Zawsze będziemy o tym pamiętać. Byłeś tak niezwykle dobrym człowiekiem. I wtedy, kiedy wspólnie pracowaliśmy i podejmowaliśmy ważne decyzje, i wtedy, kiedy była chwila na żarty. Zapamiętamy Cię z uśmiechem i z tym, jak potrafiłeś łączyć pasje z obowiązkami. Jest nam dziś bardzo przykro, bo wiemy jak bardzo będzie Cię brakowało! Pozostały piękne wspomnienia i wdzięczność za to, czego udało Ci się dokonać, ale i strata tak wielka, że trudno sobie dzisiaj wyobrazić, jak to będzie teraz tutaj bez Ciebie.