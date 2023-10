61 mln euro na modernizację linii kolejowej między Gdynią a Słupskiem

Komisja Europejska zatwierdziła dziś inwestycję o wartości ponad 61 mln euro z Funduszu Spójności na modernizację linii kolejowej 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Słupsk. Dzięki temu powstanie drugi tor, a pociągi pojadą z prędkością nawet 200 km/h. Inwestycja zostanie zakończona w 2028 roku.

To dobra wiadomość dla całego Pomorza. 61 mln euro, czyli blisko 282 mln 409 tys. zł Modernizacja obejmuje przebudowę podbudowy toru, rozbudowę drugiego toru na odcinku Wejherowo-Słupsk, budowę nowych przystanków oraz modernizację stacji. Ponadto w przyszłości zbudowane zostaną skomputeryzowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym w celu zainstalowania europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym dla tej linii. - Dzięki tej nowej unijnej inwestycji, transport kolejowy w Polsce będzie nadal rozwijany i modernizowany. Przejazdy pociągami między Gdynią a Słupskiem będą szybsze i bardziej atrakcyjne dla obywateli. Po raz kolejny polityka spójności przynosi konkretne korzyści obywatelom UE, tym razem dla Pomorza – mówi Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności i reform. Prace jednak rozciągną się w czasie ze względu na rozmach inwestycji i procedury formalne.



- W IV kwartale 2023 r., po zapewnieniu środków finansowych pochodzących z perspektywy UE na lata 2021-2027, planowane jest podpisanie umowy z firmą Torpol S.A. na modernizację stacji Słupsk. Koszt prac to ok. 561 mln zł netto – mówi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakres prac będzie bardzo duży. - Przebudowane zostaną trzy perony oraz układ torowy. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia podziemnego na perony. Przejście, które zostanie poszerzone na całej długości, jest już połączone z nowym dworcem autobusowym, co pozwala na powiązanie różnych środków transportu. Historyczny charakter stacji podkreślą odrestaurowane zabytkowe wiaty peronowe oraz kioski. Nowoczesny system informacji pasażerskiej m.in. wyświetlacze, ułatwi orientację w podróży. Na rzece Słupi zmodernizowany zostanie most kolejowy i dobudowany drugi tor, który usprawni obsługę ruchu kolejowego. Przebudowane zostaną także wiadukty kolejowe nad ulicami Szczecińską, Grunwaldzką i Portową. W Kobylnicy Słupskiej będzie drugi peron, co ułatwi podróże na trasie Słupsk – Szczecin. Prace na stacji Słupsk planujemy zakończyć w 2026 r. - mówi Zieliński.



Również w IV kwartale 2023 r., po zapewnieniu środków finansowych pochodzących z perspektywy UE na lata 2021-2027, planowane jest podpisanie umowy z firmą Intercor Sp. z o.o.. na prace budowlane na odcinku Lębork – Słupsk. Wartość inwestycji to blisko 1,3 mld zł netto.

- W ramach zadania przebudowany zostanie jeden istniejący tor oraz dobudowany drugi tor na długości ok. 48 km. Wygodniejsze podróże zapewnią przebudowane i nowe perony na stacjach i przystankach Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno Pomorskie, Strzyżyno Słupskie, Damnica, Jezierzyce Słupskie. Dodatkowy dostęp do pociągów umożliwią nowe przystanki w Runowie i Łebieniu oraz odbudowa przystanku w Siemianicach. Na modernizowanej linii przewidziano nowe urządzenia i systemy sterowania ruchem. Wiadukty lub przejścia pod torami szybkiej kolejowej trasy zwiększą poziom bezpieczeństwa i usprawnią komunikację drogową. Powstanie sześć przejść pod torami, m.in. w Potęgowie i Damnicy, które dzięki windom ułatwią dostęp na perony. Inwestycja obejmie przebudowę lub remont ponad 70 obiektów inżynieryjnych, m.in. mostów, wiaduktów kolejowych i drogowych. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Zakończenie prac planowane jest w 2026 r. - informuje rzecznik.



Kolejny etap to ogłoszenie przetargu na modernizację odcinka Gdynia Chylonia – Wejherowo – Lębork, które planowane jest w II kwartale 2024 r.

- Projekt zakłada przebudowę wszystkich przystanków i stacji na trasie, co znacząco poprawi komfort obsługi podróżnych, w tym budowę nowych przystanków o roboczych nazwach Rumia Biała Rzeka, Reda Gniewowska, Bolszewo, Gościcino Zielony Dwór. Planuje się budowę drugiego toru na odcinkach Gdynia Chylonia – Rumia, Wejherowo – Lębork oraz budowę dwóch torów tzw. aglomeracyjnych na odcinku Rumia – Wejherowo. Zakończenie robót planuje się w 2027 r. - mówi Zieliński.



Po zakończeniu wszystkich prac pociągi pasażerskie na trasie Gdynia – Słupsk pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h, co skróci czas podróży o około 15 minut. Inwestycja uwzględnia rozbudowę linii do 200 km/h – w ramach planowanego oddzielnego zadania w zakresie zabudowy systemu ETCS/ERTMS. Prace obejmą także przebudowę sieci trakcyjnej, torów i obiektów inżynieryjnych, co przełoży się na sprawne podróże pociągiem. Modernizacja linii zwiększy komfort podróżnych w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, a także na trasie Trójmiasto - Szczecin. Poprawi się także przepustowość linii, dzięki czemu będzie lepszy dojazd do aglomeracji trójmiejskiej.



W ramach innej inwestycji PKP SA zaczyna właśnie budowę nowego dworca PKP w Słupsku. Tak będzie wyglądał nowy dworzec PKP w Słupsku

