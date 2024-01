Agata Bartoszek częstuje „Miętówką” w słupskim Cepelinie. Spotkanie już w tę sobotę

„Miętówka”. zawiera historie ludzi, których na swej ostatniej drodze spotyka dziewczyna bez imienia chcąca popełnić samobójstwo. Można je czytać w sposób prosty, jako oryginalne, dramatyczne i raczej smutne opowieści, ale można też traktować jako punkt wyjścia do rozważań egzystencjalnych, o moralności i etyce.

O tych różnych możliwych odczytaniach książki z autorką rozmawiać będzie prof. Bernadetta Żynis z Uniwersytetu Pomorskiego.

- Jest to dość obszerna powieść współczesna oparta głównie na żywych dialogach będących zapisem rozmów dziewczyny ze straumatyzowanymi od lat z różnych powodów ludźmi. Zawiera wątki obyczajowe (nawiązuje do konkretnych miejsc i regionów na Pomorzu), filozoficzne (rozważania na temat sensu życia, śmierci i samobójstwa), polityczne (życie w systemie peerelowskim, blaski i cienie kapitalizmu), a także nienachalne nawiązania do kultury (do twórczości Virginii Woolf, zamiłowania do książek). Ma charakter uniwersalny, płynie z niej nie jedno, a wiele przesłań, które mogą stanowić dla czytelników punkt wyjścia do refleksji nad ich własnym życiem - pisze o swojej książce Agata Bartoszek. - To zapis realiów polskiej rzeczywistości, beletrystyczny dokument swoich czasów.