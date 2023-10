Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy o wynikach sondażowych

- Jeżeli te pierwsze wyniki się potwierdzą, to przede wszystkim dobry wynik dla Polski, która czeka na zmianę władzy i ma dosyć ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc zdecydowanie jest to dobry wynik dla Polski i dla demokratycznej opozycji, a zatem też doskonały wynik dla lewicy. Z naszej perspektywy jako lewicy nic się nie zmienia względem deklaracji, jakie padły przed wyborami. Chcemy tworzyć wspólny rząd razem z naszymi partnerami z demokratycznej opozycji - z którymi już niedługo miejmy nadzieję, nie będziemy nazywać się opozycją, tylko większością.

Mandaty zdobyte przez lewice będą gwarancja tego, że w tym nowym lepszym rządzie sprawy dla nas kluczowe, czyli kwestie polityki mieszkaniowej, kwestie związane z ochroną praw pracowniczych, kwestie praw kobiet, praw człowieka będą podnoszone i będą obecne. Zwycięzcą tych wyborów jest Polska, a w sensie politycznym oczywiście obecna demokratyczna opozycja, bo to my będziemy tą większością. I bez względu na to, jakie ruchy będzie wykonywał teraz Jarosław Kaczyński i jak naginał będzie rzeczywistość, to te wyniki, jeśli się potwierdzą, mówią same za siebie. Demokratyczna opozycja będzie miała większość.