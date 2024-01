Bezpłatne lodowisko pod słupskim ratuszem przez dwa tygodnie ferii

Pierwsi łyżwiarze już przetestowali nowe lodowisko, które po kilku latach przerwy powróciło na pl. Zwycięstwa w Słupsku. W ramach budżetu obywatelskiego głosami ponad 800 mieszkańców do realizacji trafiło zadanie polegające na montażu syntetycznego lodowiska na czas dwutygodniowych ferii zimowych. Funkcjonować będzie przez dwa tygodnie szkolnych ferii. Na powierzchni 200 mkw. jednocześnie może jeździć na łyżwach 30 osób.

– Lodowisko będzie dla mieszkańców czynne siedem dni w tygodniu do końca ferii szkolnych, do 11 lutego – mówiła podczas konferencji prasowej Dagna Mikołajczak-Maśnicka, zastępca dyrektora Wydziału Współpracy, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Słupsku.

– Na tafli może przebywać jednocześnie maksymalnie 30 osób. Dla korzystających z tej atrakcji dostępna będzie wypożyczalnia kasków i łyżew, a dla małych dzieci udostępnione zostaną pingwinki do nauki jazdy. Lodowisko to powierzchnia dwustumetrowa, syntetyczna, która nie potrzebuje minusowych temperatur. I to jest zaleta. Jedynym zagrożeniem jest deszcz, bo wtedy nagromadzoną wodę trzeba po prostu usuwać. Stanowić to może pewne utrudnienie, ale zakładamy, że w czasie deszczu nikt nie będzie chciał jeździć, więc dla mieszkańców nie powinno to być uciążliwe. Na pewno trzeba też będzie częściej ostrzyć łyżwy i takie stanowisko pojawi się przy lodowisku. Ale odbywać się to będzie w ten sposób, że po wypożyczeniu łyżew będą one wracały do ostrzenia, tak aby każda jazda mogła być komfortowa.