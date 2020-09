Blog 54. Festiwalu Pianistyki Polskiej. Część 3 – radość grania i słuchania

Pan Stanisław gościł kiedyś w Słupsku jako cudowne dziecko , Staś, porównywane z Mozartem. Pamiętam, że rozmawiałam z nim wtedy i byłam pod wrażeniem nie tylko jego grania, ale i osobowości oraz dojrzałości. Nie dziwię się więc, że z genialnego Stasia wyrósł wspaniały dorosły człowiek i artysta. Podkreślam to, bo historia zna wiele przykładów smutnych losów małych geniuszy, którzy nie poradzili sobie w późniejszych latach życia. Na szczęście, to nie ten przypadek.

Drugim bohaterem tego wieczoru był głoszący słowo wstępne Jan Popis, który, uwaga, obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia jako dyrektor artystyczny FPP. Opowieści pana Jana były arcyciekawe, zwłaszcza historia Moszkowskiego, który świetnie zarabiał, ale u schyłku życia, mieszkając we Francji, źle zainwestował swoją fortunę i popadł w nędzę. Artyści z całego świata zorganizowali koncert charytatywny, żeby wspomóc kompozytora, ale, niestety, zmarł on, zanim pieniądze do niego trafiły. Panie Janie, dziękujemy za 20 lat i czekamy na więcej.