Być policjantem fajna sprawa! Dzieci bawiły się na festynie z okazji Święta Policji Magdalena Olechnowicz

Policyjne sygnały dźwiękowe przed komendą policji przy al. 3 Maja to nie pościg za groźnym przestępcą a zabawa z okazji Święta Policji, na którą funkcjonariusze zaprosili najmłodszych mieszkańców Słupska i regionu. Każdy mógł wsiąść do radiowozu, przymierzyć się do quada, czy zobaczyć jak się pobiera odciski palców od podejrzanych. Furorę jednak zrobili Harry i Fuks, policyjne owczarki belgijskie.