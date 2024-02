Czujny nos Hiry wywąchał narkotyki zakopane w ogródku. 20-latkowi z gminy Redzikowo grozi 10 lat więzienia

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych, ustalili, że na terenie jednej z posesji w Gminie Redzikowo, mieszkaniec tej gminy, może ukrywać znaczne ilości zabronionych substancji.

- Funkcjonariusze zapukali do drzwi 20-latka, jednak ten w rozmowie z kryminalnymi powiedział, że nie ukrywa żadnych narkotyków. Przeszukanie policjanci przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz ich psa służbowego o imieniu Hira, który po wejściu na posesję podjął trop i skierował się w stronę przydomowego ogródka, a następnie wskazał miejsca, gdzie zakopane były narkotyki - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku.

Znalezione substancje zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie, a ich dokładne sprawdzenie i zważenie wykazało, że jest to łącznie ponad 1,6 kilograma amfetaminy i marihuany. 20-latek został zatrzymany i przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. Sąd zastosował wobec niego dozór, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. Za to przestępstwo grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku stale prowadzą działania, które mają za zadanie wyeliminować zjawisko posiadania, zażywania i sprzedaży środków odurzających. Ustalanie i zatrzymywanie sprawców przestępstw to zadanie, które realizują podczas codziennej służby, prowadząc czynności operacyjno-rozpoznawcze i weryfikując docierające do nich informacje - mówi rzecznik.