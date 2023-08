Bzyczący problem. Czy strażacy boją się pszczół? Codziennie usuwają gniazda os, szerszeni (WIDEO)

Dzwoń w wyjątkowych sytuacjach

- Niestety, wzywanie nas na pomoc w takich przypadkach bywa częstokroć przez mieszkańców nadużywane - mówią strażacy. - Owady trudno jest w sposób kontrolowany ograniczyć. Charakterystyczny słodki zapach, owoce, czekoladki, jedzenie potrafią szybko skusić pojedyncze sztuki. Nie są to natomiast przypadki wymagające natychmiastowych interwencji. Ważniejsze jest zapobiegnie przed przypadkowym użądleniem oraz prowokowaniem owadów do pojawiania się w naszym obejściu.

Przed wypiciem należy sprawdzać niezamknięte napoje, jogurty, higienę. Nie pozostawiać odkrytych owoców, butelek, resztek jedzenia. Unikać wzorzystych, jaskrawych ubrań.

- Aby pozbyć się niepożądanych owadów właściciele posesji powinni prowadzić działania prewencyjne. Łatwiej bowiem jest zapobiegać niż walczyć z już założoną kolonią szerszeni czy os - apelują. - Aby zniechęcić osy do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi osy mogą przedostać się do środka (także otwierane okna), warto zabezpieczyć siatkami. Jednym z przykładów bezzasadnych wezwań straży pożarnej są zgłoszenia o latających owadach na działkach w pobliżu drzew lub na terenach zalesionych poza obszarami zamieszkania. Musimy być świadomi, że są to naturalne miejsca pobytu tych stawonogów.