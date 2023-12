Ciekawe spotkania w Słupsku. Do wód jedziemy z Anetą Aleksandrą Dudą, a potem do Japonii

Podróż do bałtyckich kurortów

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 grudnia, w Galerii Kameralnej przy ul. Partyzantów, początek godzina 17. Nosi ono tytuł: „Sepety pakować, kurhaus obstalować, do wód jedziemy! O reunionach, leczeniu arszenikiemi omnibusie z prysznicem, czyli kuracjusz w nadbałtyckich badach w XIX wieku”.

Spotkanie jak zawsze poprowadzi Tomasz Częścik, a o wyprawach do wód, czyli wyjazdach do kurortów nadbałtyckich w XIX i XX w., opowie Aneta Aleksandra Duda.

Dowiemy się na przykład, co łączyło niemieckie bady nad Bałtykiem - uzdrowiska cesarskie na wyspie Uznam i naszą Ustkę? Dlaczego wszyscy kuracjusze teoretycznie byli zdrowi, a wszyscy się leczyli? Jak rąbanie drew i palenie papierosów wpływało na leczenie gruźlicy? Co mieściło się w 70 kilogramach standardowego bagażu gościa kurhausu jadącego do „zdrojowiska”, jak wtedy mawiano? Jak fenomen kolejnictwa na Pomorzu z czasów wilhelmińskich wpłynął na zmianę architektury w nadmorskich uzdrowiskach?