Czy to syn złamał kręgosłup matce wersalką, czy podstępna choroba? Proces przed Sądem Okręgowym w Słupsku

Prokuratura Rejonowa w Słupsku oskarża o to syna Elżbiety T. - Sławomira T. Według śledztwa mieszkający z matką mężczyzna fizycznie i psychicznie znęcał się nad nią od sierpnia 2021 roku do lipca 2023 roku. Po pijanemu wszczynał awantury, znieważał kobietę, wyzywał wulgarnymi słowami, krytykował ją, nieustannie niepokoił, groził jej, izolował, wyrzucał z domu i nie pozwalał wejść, groził jej pozbawieniem życia. Używał także przemocy fizycznej, między innymi uderzał matkę po rękach i twarzy oraz dusił.

Najgorsze miało nastąpić w lipcu ubiegłego roku. Zdaniem prokuratury podczas kolejnej awantury pokrzywdzona odniosła ciężkie obrażenia ciała. Sławomir T. przycisnął pokrzywdzoną do ściany wersalką i złamał jej kręgosłup w odcinku szyjnym. To ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Słupsku oskarżony mówi niewiele. W śledztwie częściowo się przyznał. - Przyznaję się jedynie do tego, że podniosłem wersalkę z mamą i ona uderzyła głową w ścianę. Nie przyznaję się do reszty zarzutów. Przez ostatni rok w naszym mieszkaniu nic się nie działo. Nie wszczynałem awantur w miejscu zamieszkania, nie wyzywałem matki i nie biłem jej – wyjaśniał.

Podczas wtorkowej rozprawy zeznawały kuratorki – zawodowa i społeczna, które miały nadzór nad sposobem leczenia odwykowego Sławomira T. Obie stwierdziły, że kontakt z mężczyzną był utrudniony. Owszem, przyznawał, że ma problem z alkoholem, deklarował chęć leczenia, ale później nie oddzwaniał, nie był obecny w domu, a jeśli był, to nietrzeźwy. Rodzina już wcześniej miała założoną Niebieską kartę, bo były interwencje policji, gdy dochodziło do przemocy. W przeszłości Sławomir T. miał też problemy z prawem za posiadanie narkotyków.

Powiedział, że tamtego dnia przed pójściem do pracy chciał wyjąć narzędzia z wersalki, ale mama nie chciała ustąpić. A po powrocie do domu zastał ją już obolałą.

- Mama twierdziła, że syn nie pije, bo nie ma za co. Tylko jedno piwo poprzedniego dnia. Szuka pracy – przytaczała słowa matki oskarżonego Judyta J., zawodowa kurator. - Matka była trzeźwa. Nie skarżyła się. Nie padło złe słowo na syna. Schorowana. Nie do końca szczera na temat spożywania alkoholu przez syna. Mogła się go bać.

- Czy to syndrom „serca matki”? – zapytał wprost sędzia Daniel Żegunia, czy chodzi o „gniazdownika” – dorosłego mężczyznę na utrzymaniu matki.

- Z doświadczenia wiem, że są mamy broniące i chroniące. Mogło tak być w tym przypadku – odpowiedziała świadek.

Jej zdaniem Elżbieta T. nie miała żadnych obrażeń, mówiła logicznie. Sprawiała wrażenie osoby schorowanej fizycznie, a nie psychicznie.