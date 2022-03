Czytelnik uratował rybkę w Słupsku. Animal Patrol zawiózł zwierzę do schroniska

- Przy śmietniku na podwórku między kamienicami przy ulicy Kołłątaja 23 ktoś zostawił akwarium. Jest w nim jeszcze żywa ryba. Akwarium stoi na słońcu, przecież to zwierzę zaraz zdechnie. Jak tak można? - powiedział nam Czytelnik, który sprawę zgłosił telefonicznie do Straży Miejskiej i naszej redakcji.

Straż miejska skontaktowała się z panem Pawłem, administratorem jednej z kamienic, a "Głos" z Animal Patrolem.

Na miejscu okazało się, że stojące w pełnym słońcu akwarium jest niemal pozbawione wody, a w nim znajduje się jedna ryba. Na początku trudno było ją zauważyć, więc być może doszło do niedopatrzenia, a nie porzucenia zwierzęcia. Może właściciel wyłowił inne ryby do nowego akwarium, a tej nie zauważył?

Żywą jeszcze rybę najpierw chciał zająć się wspomniany administrator.

- Niecodzienne zgłoszenie, muszę przyznać. O sytuacji powiadomiła mnie straż miejska. Chciałem zabrać rybę do schroniska, albo samemu zadzwonić po Animal Patrol, ale skoro są już w drodze, to bardzo fajnie. Co by nie mówić, to jednak zwierzę - powiedział nam pan Paweł.