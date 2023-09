Do pałacu nową drogą. Dwie drogi w Dąbiu do remontu (WIDEO)

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to bezpośrednie wsparcie dla lokalnej infrastruktury. Dzięki rządowemu dofinansowaniu region bytowski ma szanse na szybki rozwój. Drogi staną się nowoczesne i bezpieczne. Ponad 300 tysięcy złotych pochłoną inwestycje drogowe w Dąbiu w gminie Bytów.

- W Dąbiu rozpoczną się prace związane z remontem dwóch ulic - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - To są ulice Olimpijska i Miodowa. 320 tysięcy pochodzą z rządowych funduszy kolejne tyle dołożymy z budżetu gminy. W ramach prac związanych z remontem ulic zostanie wymieniona nawierzchnia oraz krawężniki.

- To nie pierwszy raz, kiedy region bytowski otrzymuje wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program od kilku lat, umożliwia rozbudowę dróg i rozwój naszej okolicy. Dzięki tym funduszom rodzice mogą komfortowo dojechać do pracy, a dzieci bezpiecznie dotrzeć do szkoły - podkreśla Piotr Müller, poseł.