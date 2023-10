Dobiegają końca wycinki pod budowę kolejnego etapu ringu miejskiego. Utrudnienia na ulicy Słonecznej [ZDJĘCIA]

Ku końcowi zmierzają prace związane z wycinką drzew pod budowę słupskiego ringu. Postęp robót widać niemal na wszystkich odcinkach przyszłej drogi.

- Wycinki są na etapie końcowym, wykonawca rozpoczął roboty związane z przebudową sieci kolidujących z nową drogą w obrębie ulicy Słonecznej – poinformował „Głos” Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Z drzew i krzewów oczyszczono zatem odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Arciszewskiego – to właśnie tu w pierwszej kolejności prowadzone były wycinki, które rozpoczęły się z początkiem września. W ostatnich tygodniach prace zintensyfikowały się także na terenie osiedla Akademickiego, w tym na obszarze wąwozu biegnącego wzdłuż ulicy Bukowej. Ciężki sprzęt pojawił się również w okolicach szpitala i ulicy Hubalczyków. Łącznie pod topór pójdzie ponad pięć tysięcy drzew. Większość z nich to takie, których średnica nie przekracza 50 centymetrów. Wykonawca prowadzi także prace przy ul. Słonecznej. W związku z tym pojawiły się utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dziś, 19 października, dla autobusów nieprzejezdny jest fragment drogi od ulicy Zielonej do ulicy Poznańskiej.

Autobusy linii 25 w kierunku Przemysłowej będą kursować zatem objazdem, czyli ulicami: Szymanowskiego, Słoneczną, Zieloną i Poznańską. Przystanek "Zielona n/ż" zostanie przeniesiony z ul. Słonecznej na ul. Zieloną. Dodatkowo autobusy będą zatrzymywały się na przystanku "Os. Nadrzecze" na ul. Poznańskiej. Taki samo objazd wyznaczono dla wariantowego kursu linii nr 7 odjeżdżającego o 15.01 z pętli przy ul. Hubalczyków. Wyłączony z funkcjonowania będzie przystanek „Słoneczna-MOPR”. Zmiany w kursowaniu autobusów obowiązują do odwołania.

Jak przebiegnie ring?

Na realizację tej inwestycji Słupsk czekał od dawna. Umowę z wykonawcą, czyli konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud podpisano już w czerwcu. Nowa droga (o długości około 4,5 km) pobiegnie od ronda na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 21), dalej ul. Słoneczną, Zieloną, do dwóch mostów przez Słupię. Jeden będzie dla pieszych i rowerzystów i zastąpi dzisiejszy most czołgowy, który zostanie zdemontowany i przewieziony do miejskich magazynów. Obok stanie dwujezdniowy most dla samochodów.

Dalej droga przetnie Lasek Południowy i pobiegnie do ulicy Arciszewskiego. Potem nową ulicą Leśną (wytyczoną za kościołem św. Jana Kantego) połączy się z ul. Gdyńską. Od tego momentu będzie to już droga tylko jednojezdniowa, ze względu na gęstą zabudowę, choć w wąwozie do ulicy Hubalczyków będzie miała trzy pasy ruchu, w tym dwa w górę do szpitala. Potem już będzie to ulica o jednym pasie w obu kierunkach – połączy się z drogą wojewódzką nr 210, czyli ul. Bohaterów Westerplatte, tuż przy węźle słupskiej obwodnicy. Zamiast skrzyżowań zaplanowano ronda. Wzdłuż wytyczona zostanie ścieżka rowerowa i chodniki. Droga będzie oświetlona i odwodniona. Trasa ma przede wszystkim stanowić alternatywę dla kierowców i odciążyć zakorkowaną, szczególnie w godzinach szczytu, ulicę Bohaterów Westerplatte. Na zbudowanie kolejnego etapu ringu miejskiego wykonawca ma 20 miesięcy. Jeśli prace przebiegną zgodnie z planem, nową drogą pojedziemy już na początku 2025 roku. Roboty kosztować mają ponad 128 milionów złotych, z czego większość środków (80 proc.) to dofinansowanie z rządowego Programu na Rzecz Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej.

