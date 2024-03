Żeglowali na wysokiej fali. Dzieje Stoczni Ustka [ZDJĘCIA]

Pod koniec 1974 roku z hali montażu stalowych kadłubów zaczęła się wysuwać rufa naj-nowszego wyrobu, który latami był powodem dumy usteckich stoczniowców.

Był to mały trawler rybacki typu B-410

Oto co o nim mówił nam ówczesny dyrektor naczelny Stoczni Ustka Leszek Dulski:

- Jest to prototypowy kuter rybacki, przystosowany do połowów z rufy. Jednostka w całości jest dziełem konstruktorów i technologów Stoczni Ustka, kierowanych przez inżyniera Zdzisława Fołtyna i inżyniera Marka Kryszczyńskiego. Nowy kuter, mający 25,3 metra długości i 7,2 metra szerokości, wyposażony będzie w silnik o mocy 570 KM, nastawną śrubę napędową, a także urządzenia przetwórcze w postaci sortownic i transporterów. Jest to największa z dotychczas budowanych w Ustce jednostek rybackich i zarazem zapowiedź budowy statków dla rybołówstwa daleko-morskiego.