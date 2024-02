Dzieje Stoczni Ustka. Z mielizny na głęboką wodę (część II)

Jak nie w roli reporterów, to zwykłych gapiów często widzieliśmy, co się działo na nabrzeżu wyposażeniowym stoczni po wschodniej stronie portu. To było miejsce wodowania, próbowania i slipowania różnego typu i przeznaczenia łodzi z tworzyw sztucznych. Tutaj dokonywano prób mim. ich zatapiania w wodzie, spalenia, awarii itd. Tutaj widywaliśmy też wspomniane motorówki milicyjne, które podczas prób w porcie i w jego pobliżu rozpędzano do ponad 40 km/h. Jednostkami napędowymi były benzynowe silniki strugowodne, produkcji FSO, czyli wykonywane na licencji Fiata.

Zdobyły one duże uznanie wśród marynarzy w kraju i za gra-nicą. W tym roku wyprodukowano 480 łodzi i motorówek z laminatów. W starej przeznaczonej do rozbiórki hali, w której niegdyś wykonywano drewniane kutry rybackie – dobiegają końca prace wyposażeniowe na patrolowych motorówkach milicyjnych i łodziach ognioodpornych od ratowania ludzi na morzu ze strefy ognia. Dwie z ostatnio wyprodukowanych łodzi ratunkowych zakupiła Japonia na swój nowy tankowiec. Następne dwie szkutnicy wykonują na zbiornikowiec „Marszałek Konstanty Rokossowski”. Łodzie ratunkowe wykonano też na transatlantyk „Stefan Batory”.

W tym samym roku również dla „Korabia” miejscowa stocznia zbudowała drugi taki super-kuter. Oba oznakowane jako Ust-97 i Ust-98, to jednostki o długości 24,6 metra, przystosowane do połowu ryb z buty.

Dodajmy, że do budowy pierwszych „kaefek” wykorzystano kadłuby wykonane w Gdyńskiej Stoczni Remontowej, które przyholowano do Ustki. Miejscowa stocznia nie była jeszcze przy-gotowana do budowy stalowych kadłubów o odpowiedniej wielkości. Trwała rozbudowa stoczniowych obiektów, której efektem było zbudowanie na przełomie lat 1974 - 1975 prototypowego trawlera rybackiego B-410, co zapoczątkowało nowy rozdział w dziejach usteckiej stoczni i do czego powrócimy w następnym odcinku wspomnień.