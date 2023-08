Elektryczna komunikacja wróciła do Słupska. Pamiętacie trolejbusy? [zdjęcia]

Wprowadzenie na ulice Słupska trolejbusów oraz budowa trakcji koniecznej do ich kurowania była jedną z głównych miejskich inwestycji schyłkowego PRL-u. Zadecydowały względy polityczne i poniekąd ambicjonalne. Polska tkwiła wówczas w okowach komunizmu, który po wprowadzeniu stanu wojennego i zdławieniu „Solidarności” wydawał się wzmocniony. O wszystkim decydowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - „przewodnia siła narodu”. I to właśnie w kręgach kierowniczych PZPR pojawiła się idea zbudowania trakcji trolejbusowej w Słupsku.

Lobbystą tego projektu, jak byśmy dziś powiedzieli, był Czesław Przewoźnik - w latach 1980-1987 wojewoda słupski. Jak na partyjnego aparatczyka była to postać dość nieszablonowa. Doktor nauk technicznych piął się po szczeblach partyjnej i urzędniczej kariery w Warszawie, aby w 1980 roku objąć stanowisko wojewody słupskiego.

Coś dla ludzi

Po stłumieniu „Solidarności” władza partyjna rozważała różne koncepcje udobruchania społeczeństwa. Jednym z pomysłów, który pojawił się gdzieś na szczytach PZPR, był rozwój transportu miejskiego realizowanego trolejbusami. Chodziło m.in. o to, że takie pojazdy nie potrzebują do napędu paliw płynnych, które w tym czasie były racjonowane. Czesław Przewoźnik dodał do idei transportu trolejbusowego jeszcze jeden element - ekologiczny, co w tamtych czasach było nowatorstwem.