Radni pytają, kiedy komunikacja miejska połączy węzeł transportowy ze szpitalem. Ratusz odpowiada, ale konkretów brak

- Ten układ drogowy nie jest skończony, brakuje bezpośredniego dojazdu do ronda z Sobieskiego. Trzeba wziąć pod uwagę także zdolność MZK do tej dodatkowej pracy. Muszą być środki na sfinansowanie tego, bo to setki dodatkowych kilometrów rocznie. No i jeszcze jakość obsługi pasażera. Przez Sobieskiego przechodzą linie, które wożą 5-6 tys. osób dziennie, zajeżdżanie tych autobusów na węzeł to dodatkowe 4-5 minut i dodatkowe kilometry. Pasażerom droga wydłużyłaby się o ten czas. Póki co opieramy się na przystankach przy Kołłątaja, Wojska Polskiego i Sobieskiego. W ramach przebudowy linii autobusowych, planujemy modyfikację linii, które mogłyby zaczynać się i kończyć na węźle, ale nie powodowałyby dodatkowych utrudnień. Myślimy jak skomunikować węzeł, o niczym nie zapomnieliśmy, ale to proces, który trwa – mówił Tomasz Orłowski.