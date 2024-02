Fatalny stan drogi powiatowej Gogolewko-Maleniec. Modernizacji nie będzie

- Sytuacja na drodze z Gogolewka do Maleńca jest dramatyczna, z roku na rok się pogarsza. Pani sołtys wraz z mieszkańcami wielokrotnie upominali się o doprowadzenie drogi do bezpiecznego użytku. Sytuacja jest na tyle groźna, że jeszcze trochę, a droga nie będzie przejezdna. A więc jedyną formą ratunku jest publiczny apel do ludzi decydujących, by zaczęli reagować. Karetka, Straż Pożarna, autobus pracowniczy czy szkolny, jak mają bezpiecznie poruszać się po tej drodze? Osobówka jeszcze sobie poradzi, przy większych pojazdach robi się niebezpiecznie. Wszyscy mamy świadomość, że potrzeb jest wiele, ale ta droga to sprawa pilna – piszą mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska. Swój apel zamieścili w mediach społecznościowych.

Problem dotyczy kilkukilometrowego odcinka drogi powiatowej, który łączy dwie miejscowości usytuowane na krańcu gminy Dębnica Kaszubska. Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że trasa wygląda jak szwajcarski ser. Nie tyle martwią się o swoje samochody, co o bezpieczeństwo. Dziurawą drogą do Maleńca kursują autobusy szkolne, poruszają się nią służby. Jak relacjonują, o lepszy stan nawierzchni walczą od lat, ale bez skutków.