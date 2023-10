Firma z Garczegorza poległa na zamkowym remoncie. Przetarg jeszcze raz (WIDEO)

Zamek krzyżacki w Bytowie to najważniejszy zabytek miasta. Dziś to perła Pomorza oraz Kaszub. Nic więc dziwnego, że jest oczkiem w głowie bytowian. Warownia rozpoznawalna jest w całym kraju. Co chwilę prowadzone są prace mające uchronić zabytek przed niszczeniem. Niedawno wymieniono dachówki. Kilka tygodni temu rozpoczęły się roboty polegające na naprawie elewacji frontowej. Firma rozłożyła rusztowania, ale po kilku dniach zniknęły. Wszystko na to wskazuje, że roboty które miały zakończyć się jeszcze w październiku przeciągną się. Skąd te opóźnienia?