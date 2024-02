Fotel wójta gminy Ustka do wzięcia. Ich troje już zapowiada walkę

- To nie kwestia zamiaru, to fakt – odpowiada Michał Olejniczak zapytany, czy ma zamiar kandydować na stanowisko wójta. - Komitet Wyborczy Wyborców Michała Olejniczaka został już zarejestrowany.

- Od dwóch lat jestem mieszkańcem Przewłoki. Jako prawnik, menadżer i nauczyciel akademicki widzę, że gmina powinna być lepiej zarządzana – odpowiada kandydat na wójta. - Uważam, że w lepszy sposób powinno być wykorzystane położenie geograficzne gminy. Brakuje też współpracy między miastem Ustka a gminą Ustka. Mówi się o Dwumieście Ustka-Słupsk, a po sąsiedzku nie można dojść do porozumienia. Miasto i gmina mają Ustkę w nazwie, siedziba urzędu gminy mieści się w mieście, ale gmina i miasto nie kooperują w wystarczający sposób – wylicza Michał Olejniczak, zastrzegając że nie chodzi o połączenie miasta i gminy, lecz o wspólny interes mieszkańców. - Nasza gmina zasługuje na to, by wykorzystać szanse, jakie przed nią stoją. Wiem, jak to zrobić, nie zabraknie mi siły i determinacji, by zmienić ją na lepsze. Chcę, aby było to miejsce, w którym wszystkim mieszkańcom będzie żyło się lepiej.