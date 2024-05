Gorące rytmy, tango, jazz i klasyka - trzy czerwcowe koncerty w słupskiej filharmonii

Buenos Aires, Paryż, Nowy Jork

Słupska Sinfonietta zaprasza do filharmonii w niedzielę, 2 czerwca, o godz. 18. Bilety 50/45 zł.

Będzie to fascynująca podróż przez różne style muzyczne - od argentyńskich tang Astora Piazzolli, przez znane utwory muzyki francuskiej z repertuaru m.in. Edith Piaf i Charlesa Aznavoura, do nowojorskich przebojów George’a Gershwina. Usłyszymy między innymi wiązanki: tang Piazzolli, walców francuskich, najlepszych fragmentów „Błękitnej rapsodii” George’a Gershwina, a także tak popularne przeboje, jak „Isabelle”, „La vie en rose” czy „New York, New York”.

Słupską Sinfoniettę poprowadzi Bohdan Jarmołowicz - wieloletni dyrektor słupskiej filharmonii.

Wystąpi dwóch solistów: Wiesław Prządka – wirtuoz akordeonu i bandoneonu, znany już w naszym mieście z wielu koncertów, oraz Chris Schittulli - wokalista zamieszkały w Polsce od kilku lat, Francuz włoskiego pochodzenia.