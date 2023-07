Gwiazda Hollywood i legendy rocka w Dolinie Charlotty

Johnny Depp to nie tylko znakomity aktor, ale również muzyk udzielający się artystycznie w wielu rockowych projektach. Od kilku lat gra na gitarze w zespole Hollywood Vampires, w którym występują dwie gwiazdy rocka - kultowy wokalista Alice Cooper (wystąpił na Festiwalu Legend Rocka w 2013 r.) oraz gitarzysta Joe Perry, jeden z założycieli i członków grupy Aerosmith. Skład zespołu uzupełnia gitarzysty Tommy Henriksen. To obecnie jedna z najsłynniejszych supergrup tej dekady i muzyczna sensacja, głównie za przyczyną Johnny’ego Deppa.

Johnn’ego Deppa nie trzeba chyba przedstawiać. To obecnie jeden z najlepiej zarabiających aktorów w Hollywood. Filmy, w których zagrał światowy dochód przekraczający 14 miliardów dolarów. Jego najbardziej znany film to saga „Piraci z Karaibów”, w której wcielił się postać zjawiskowego kapitana Jacka Sparrowa.

Nazwa formacji nawiązuje do rozrywkowego artystycznego towarzystwa z lat 70. XX wieku, którego „opiekunem” był Alice Cooper. W tym gronie przewijały się takie sławy, jak John Lennon i Ringo Starr z The Beatles, Keith Moon z The Who, Marc Bolan z T.Rex, czy Keith Emerson z Emerson, Lake and Palmer.

Na koncercie można spodziewać się utworów z dwóch, bardzo dobrze przyjętych albumów zespołu: „Hollywood Vampires” oraz „Rise”. W przeciwieństwie do debiutanckiej płyty z 2015 roku, drugi album składa się głównie z oryginalnego materiału, napisanego przez zespół. Usłyszymy także szereg coverów, będących ukłonem m.in. dla Davida Bowiego, Led Zeppelin, czy The Who.

Przed koncertem Hollywood Vampires na scenie amfiteatru w Dolinie Charlotty wystąpią dwa zespoły. Koncertowy wieczór rozpocznie Those Damn Crowes. To walijski zespół rockowy założony w 2014 roku. Zespół szybko zaczął budować lojalne grono fanów i zyskiwać na popularności dzięki występom na takich festiwalach jak Steelhouse Festival oraz otrzymywaniu audycji w BBC Radio Wales, a także został uznany za "Ones to Watch" (warci obejrzenia) przez brytyjską stację radiową Planet Rock w listopadzie 2017 roku i "New Band of the Week" w magazynie Metal Hammer w 2018 roku.