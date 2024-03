Jerzy Wójtowicz, kandydat na burmistrza Miastka

- Bardzo dobre pytanie. Po co mi to? Mam dobrą pracę, stabilną sytuację, a chcę podejmować się czegoś zupełnie nowego. Tak, chce mi się chcieć. I nie chodzi tu o bycie burmistrzem dla samego stanowiska. Ponieważ od urodzenia jestem mieszkańcem tej gminy, bardzo zależy mi na tym jak ona wygląda i jak się rozwija. A to właśnie burmistrz ma największy i realny na to wpływ. Ponieważ mam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i finansami, nie boję się podejmowania nowych wyzwań i trudnych decyzji. Jestem też merytorycznie przygotowany do pełnienia takiej funkcji i co ważne nie boję się ciężkiej pracy, więc biorąc to wszystko pod uwagę – kandyduję.

Pięć priorytetów dla dla Miastka to: przygotowanie terenów pod inwestycje dla firm i wspieranie przedsiębiorców poprzez stwarzanie warunków rozwojowych, budowa nowych mieszkań i wdrażanie programów ich dostępności dla młodych rodzin, budowa żłobka, przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i inwestycje w miastecką edukację oraz budowa pływalni, budowa i remont dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych. Dobrze funkcjonujący szpital w mieście i rozwój poradni specjalistycznych, w tym opieki psychologicznej. Mam 57 lat. Skończyłem Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na kierunku wychowanie techniczne, studia podyplomowe na Politechnice Koszalińskiej na kierunku informatyka a ponadto ukończyłem zarządzanie oświatą. Od 15 lat zarządzam placówkami oświatowymi w gminie Miastko. Byłem dyrektorem Zespołu Szkół w Dretyniu, następnie naczelnikiem Wydziały Oświaty Urzędu Miejskiego w Miastku, a od 8 lat jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku.

Od 34 lat jestem szczęśliwym małżonkiem. Moja żona Alina jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku. Mamy dwóch dorosłych synów: Pawła (32 lata) i Jacka (28 lat), a od dwóch lat synową – Elżbietę