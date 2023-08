Jest pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. Powstanie w ciągu dwóch lat

Władze miasta zapowiadają, że ta część śródmieścia zmieni się w ciągu dwóch lat.

- W otoczeniu bulwarów nad Słupią i zrewitalizowanej już przestrzeni miejskiej, nasz Stary Rynek wygląda jak sierota miejska, więc tym bardziej jesteśmy zdeterminowani, aby tę inwestycję – od lat wyczekiwaną – wdrażać w życie. W tej chwili mamy pozwolenie na przebudowę i rewitalizację Starego Rynku. Został przeprowadzony proces tzw. ZRID-u (od red. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). To jest takie postępowanie, które wymaga dla celów publicznych przekazania terenów, nawet jeśli one należą do osób prywatnych. ZRID został zakończony i mamy pozwolenie na budowę Strego Rynku – mówiła na ostatniej konferencji prasowej Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydentka Słupska. - Procedujemy także pozwolenie dotyczące relokacji samochodów, które parkowały do tej pory na Starym Rynku za dawnym kinem Millenium. Będziemy to, co pokazaliśmy mieszkańcom, realizowali. Zgodnie z harmonogramem, najpierw chcemy przebudować ulicę Grodzką, zmodernizować ją, stworzyć nowe miejsca parkingowe, przebudować teren za kinem Millenium. Tam zrobić parking i przebudować ulicę Piekiełko także tworząc nowe miejsca parkingowe, wyremontować ulicę Zamenhofa tak, żebyśmy mogli w momencie wejścia na Stary Rynek, który wykluczy możliwość komunikacji na tym terenie, mieć już miejsca parkingowe za. W związku z tym to jest wszystko perspektywa najbliższych dwóch lat – mówi prezydentka.