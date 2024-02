Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów na burmistrza Ustki i wójta gminy Potęgowo. Poznaliśmy też liderów list do rady powiatu

Kandydatów na burmistrza Ustki i wójta gminy Potęgowo przedstawił poseł KO, Zbigniew Konwiński. Zaprezentował też liderów list, którzy powalczą o miejsca w Radzie Powiatu Słupskiego. Podkreślił, że wszyscy wybrani kandydaci są silnie zaangażowani w sprawy swoich „małych ojczyzn”. Pretendenci do najważniejszych samorządowych stanowisk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej mieli okazję samemu opowiedzieć o swoich planach.

- Jestem przede wszystkim społecznikiem. Credo mojej działalności od kilkudziesięciu lat w Ustce to służba ludziom. W tym najbardziej się realizuję i jest to zawsze dla mnie największym wyzwaniem. Swój program pracy samorządowej opieram na trzech filarach – pierwszy filar to rozwiązywanie miejskich problemów. Ustka ma też szereg swoich problemów jeżeli chodzi o instytucje kultury, funkcjonowanie i jakość służby zdrowia. Postawiłem akcenty na działalność na rzecz środowiska senioralnego, a także na rzecz ludzi młodych. Drugi filar to rzecz, która jest przedmiotem mojego zainteresowania – jest to poprawa dostępności nie tylko naszego miasta, ale też całej Ziemi Słupskiej i współpraca międzyregionalna. Od dwóch lat jestem członkiem roboczego zespołu, który pracuje przy Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Ukazała się na tę okoliczność stosowna uchwała, dająca nam plenipotencje i możliwości współpracy. Projekt, który jest tematem naszego zainteresowania, to projekt drogi szybkiego ruchu w osi komunikacyjnej Ustka Port-Słupsk-Bytów-Chojnice-Bydgoszcz. Trzeci filar to partnerska i przyjacielska współpraca z okolicznymi samorządami – nie tylko gminą Ustka, ale i gminą Smołdzino, starostwem słupskim, i również - mam nadzieję, że uda mu się te wybory wygrać - z przyszłym prezydentem [Słupska – red.] Pawłem Szewczykiem - mówił Piotr Wszółkowski, kandydat na burmistrza Ustki.