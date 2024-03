Kompletnie pijany 44-letni słupszczanin zataczał się na poboczu krajowej drogi Słupsk-Lębork Magdalena Olechnowicz

KPP Lebork

Pijany 44-letni słupszczanin o mało nie wpadł pod samochód, gdy zataczał się na poboczu krajowej drogi ze Słupska do Lęborka. Kierowcy powiadomili policję, która zgarnęła wędrownika z drogi. Jak się okazało, dobrze się złożyło, bo był poszukiwany do odbycia kary więzienia za oszustwa. Trafił więc od razu do zakładu karnego.