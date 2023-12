Muzycznie gorący sylwester i przebojowy karnawał w słupskiej filharmonii

Podczas tego wyjątkowego koncertu usłyszymy najsłynniejsze walce i polki Straussa, lecz w bogatym programie znajdą się również m.in. kompozycje Kalmana, Offenbacha, Lehara, Verdiego i Bernsteina w wykonaniu wybitnych solistów. Będą to Paulina Janczaruk (sopran) i Aleksander Kruczek (tenor). Orkiestrę Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica poprowadzi doskonale znany słupskim melomanom maestro Ruben Silva, który słynie z latynoamerykańskiej ekspresji. Oczywiście nie zabraknie też lampki szampana! Koncert odbędzie się w niedzielę, 31 stycznia, godzina 20.

- W salach koncertowych i operowych całego świata wieczór sylwestrowy kojarzy się z dobrą zabawą i lekkim repertuarem -czytamy na stronie Sinfonii Baltici. - Również w naszej słupskiej filharmonii będzie to okazja, by z klasą pożegnać 2023 rok i wejść w nowy 2024 tanecznym krokiem…

Program:

Johann Strauss - Uwertura do op. „Zemsta Nietoperza”, Marsz Egipski op. 335, Jubel Marsz (Kaiser Franz Józef I Rettungs) op. 126, Annnen Polka op. 117, Szampańska Polka op. 211, Polka schnell „Auf der Jagd” op. 373, Walc „Wiedeńska krew” op. 354, Walc „Seid umschlugen, „Millionen” op. 443, Kuplety Barinkaya z opery „Baron Cygański”, Walc „Nad pięknym, modrym Dunajem” op. 314, „Odgłosy Wiosny”, Kuplety Adeli z op. „Zemsta Nietoperza’; Hans Christian Lumbye – Champagner Galopp op. 14; Franz von Suppé – Marsz Fatinitza; Emmerich Kalman - „Czardasz” z opery „Księżniczka Czardasza”, „Co się dzieje…” z opery „Księżniczka Czardasza”, „Ach, jedź do Varasdin” z opery „Hrabina Marica”, „Jakże mam Ci wytłumaczyć” z op. „Księżniczka Czardasza”; Jacques Offenbach „Lalka” z opery „Opowieści Hoffmana”; Frederick Loewe – „Przetańczyć całą noc” z musicalu „My fair Lady”; Franz Lehar - Aria „Twoim jest serce me” z opery „Kraina Uśmiechu”, „Usta milczą… z opery „Wesoła Wdówka”; Ernesto de Curtis – Pieśń Neapolitańska „Torna a Sorrento”; Eduardo Di Capua – Pieśń Neapolitańska „O sole mio”; Giuseppe Verdi – „Brindisi” z opery „ La Traviata”, Giuseppe Verdi – Aria „La donna e mobile” z opery „Rigoletto”.

Bilety w cenie 150 zł do kupienia w kasie teatru i na portalu biletyna.pl.

A jak komuś już nie uda się kupić biletów na sylwestra, to może przyjmie zaproszenie na koncert karnawałowy „2 plus 1 symfonicznie”. Odbędzie się on w piątek, 5 stycznia, początek godzina 19.

Usłyszymy znane i lubiane przeboje zespołu 2 plus 1, m.in. „Chodź, pomaluj mój świat”, „Iść w stronę słońca” czy „Winda do nieba”. Orkiestrę Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara poprowadzi Maciej Banachowski – dyrygent wywodzący się ze słupskiego środowiska artystycznego, założyciel Słupskiej Sinfonietty, zaś lokalnym artystom towarzyszyć będą soliści: Magdalena Meisel (śpiew) i Klaudiusz Jania (fortepian).