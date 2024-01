Konflikt pod słupskim schroniskiem dla zwierząt. „Boimy się o swoich wolontariuszy i psy”

- Od wielu miesięcy [mieszkańcy domu przy ul. Sportowej - red.] nagrywają naszych wolontariuszy. Były zarzuty, że wchodzimy na teren ich posesji. Po takich zarzutach uprzedziliśmy wszystkich wolontariuszy – idziemy tylko dróżką, nigdzie nie wchodzimy, nie czeszemy psów, pilnujemy, żeby psiaki się tam nie załatwiały. Odkąd jestem koordynatorem wolontariatu na zebraniach i szkoleniach poruszamy tę kwestię z wolontariuszami – są dla was woreczki na psie odchody, więc pamiętajcie – sprzątacie na trasie spacerowej. Najlepiej byłoby, gdyby psiaki się tam nie załatwiały, a nawet jeśli – to zbierajcie to jak najszybciej. Nawet jeśli zacznie was ktoś nagrywać – żeby był dowód na to, że nie zostawiacie psich odchodów – mówi Michaela Zawiślińska.