Kultowe zakątki starego Słupska na unikatowych zdjęciach. Poznasz, gdzie zrobiono te fotografie?

Unikatowe miejsca w Słupsku. Tam gdzie historia zapisana jest w architekturze

Do naszych czasów przetrwały Nowa Brama, która czasach przed i powojennych pełniła funkcję muzeum regionalnego oraz odbudowana po wojnie Brama Młyńska. Ta druga ma swoje dzieje, niekiedy bardzo burzliwe, sięgające czasów średniowiecza, gdy w jej bezpośrednim sąsiedztwie powstał Rynek Rybacki.

Do najstarszych zabytków tej części dawnego Słupska należy wspomniana Brama Młyńska z XIV wieku, która niegdyś z Nową Bramą, Bramą Holsteinów i Bramą Kowalską była wbudowana w ciąg murów obronnych miasta. Niemal do końca XVII wieku te budowle pełniły rolę strategicznych obiektów systemu fortyfikacji Słupska.

Stary Rynek Rybacki

Z rybami miał wiele wspólnego przez kilka stuleci. W „Historii Słupska” wspomina się, że w okresie feudalizmu Słupsk posiadał też zapewne, podobnie jak inne miasta pomorskie, niemałą flotę statków przewożących śledzie i inne ryby morskie, w które miasto zaopatrywało prawdopodobnie nie tylko najbliższe swe zaplecze, lecz bardziej odległe miasta pomorskie, a może nawet wielkopolskie. Do czasu wybuchu II wojny światowej prosperował tu dwa razy w tygodniu targ rybny.

Wojna nie zrujnowała samego Rynku Rybackiego, ale jego otoczenie legło w gruzach wskutek zniszczeń dokonanych przez wojska radzieckie. Przetrwała też sama nazwa, pomimo że przez wiele powojennych dziesięcioleci pobliski Stary Rynek zwano Placem Armii Czerwonej. Odbudowy tej zabytkowej części miasta dokonano w latach 60. minionego wieku, zaczynając od młyna zamkowego. Jako młyn przemysłowy, należący do pobliskich zakładów zbożowo – młynarskich, funkcjonował do 1964 roku. Młynarzy obsypanych mąką, którzy wychodzili na papierosa, widywali przechodnie. Oni też pamiętają zrujnowaną Bramę Młyńską. Jeszcze na początku lat 70. minionego stulecia spod jej sklepień robiło się zdjęcia nowych osiedli w kierunku ulic Mostnika i Garncarskiej. Bramę tę odbudowano w latach 70. przywracając poprzedni gotycki styl wraz z dwuspadowym dachem zwieńczonym gotycką attyką. Po odbudowie urządzono w bramie pracownie konserwacji zabytków Muzeum Pomorza Środkowego, co też uwieczniliśmy na naszych zdjęciach.