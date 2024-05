Darmowe wystawy, warsztaty, gra terenowa. Noc Muzeów w zamku i galeriach w Słupsku i Ustce

Muzeum

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w tym roku świętuje 100 lat muzealnictwa w Słupsku. Zaprasza więc 18 maja na jubileuszową podróż w przeszłość. Będą warsztaty, pokazy, prezentacja zbiorów nie tylko muzealnych, atrakcje dla najmłodszych, udostępnione zostaną miejsca nieudostępniane na co dzień. Będą balony i oglądanie Słupska z zamkowej wieży.

MPŚ zaprasza do Zamku Książąt Pomorskich i Młyna Zamkowego od godziny 18 do 23 (ostatnie bilety o 22). Wstęp bezpłatny.

W sklepiku muzealnym można będzie nabyć wydawnictwa oraz pamiątki muzealne.

Wejście do Zamku od strony ogrodów zamkowych.

Parkowanie na dziedzińcu zamkowym nie będzie możliwe.