Mamy w Słupsku park imienia Janusza Grocholewskiego. Miasto upamiętniło zasłużonego lekarza

O tym, że Janusz Grocholewski obejmie patronat nad parkiem zlokalizowanym w rejonie ulic Hubalczyków, Łady-Cybulskiego i Marty Aluchny-Emelianow wiadomo było od dawna. Na początku 2021 roku zadecydowali o tym miejscy radni. Z taką inicjatywą wyszło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, którego Grocholewski był wieloletnim szefem. Wniosek został poparty przez kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Dopiero jednak dziś (27 października) miasto zorganizowało w parku oficjalną uroczystość nadania imienia. Była to doskonała okazja do wspomnień o zasługach człowieka, który ogromnie wpłynął na rozwój krwiolecznictwa w regionie.

Janusz Grocholewski był lekarzem transfuzjologiem. Szefem Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa został w 1972 roku. Wtedy WCK nadzorowało krwiodawstwo i krwiolecznictwo na terenie województw słupskiego i koszalińskiego. Na stanowisku pozostał również wtedy, kiedy w 1998 roku WCK przekształcono w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Centrum szefował przez 34 lata, do lutego 2006, by objąć funkcję zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Zajmował się m.in. współpracą ze szpitalami w zakresie krwiolecznictwa. Janusz Grocholewski zmarł w 2015 roku w wieku 81 lat.