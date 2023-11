Metamfetamina w mieszkaniu, marihuana na strychu. Słupszczanin zatrzymany

- Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego słupskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że jeden z mieszkańców Słupska może ukrywać w swoim mieszkaniu znaczne ilości środków odurzających – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - W czwartek mundurowi pojechali pod wskazany adres. Podczas przeszukania mieszkania znaleźli woreczek z zawartością kilku gramów substancji psychoaktywnych. Następnie kryminalni sprawdzili strych, należący do mieszkania i znaleźli na nim słoiki wypełnione suszem roślinnym.

42-latek został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli jako dowód w sprawie należące do niego wszystkie zabronione substancje.

- Ich dokładne sprawdzenie i zważenie wykazało, że jest to blisko 5 gramów metamfetaminy i ponad 200 gramów marihuany. Dodatkowo po sprawdzeniu 42-latka w policyjnej bazie danych mundurowi ustalili, że jest on poszukiwany do odbycia kary roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności za kradzieże z włamaniem, których się wcześniej dopuścił. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, a po wykonaniu z nim czynności procesowych został umieszczony w zakładzie karnym, gdzie będzie odbywał karę pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa – mówi Jakub Bagiński.