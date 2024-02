Międzynarodowa sława i chwała słupskiego Teatru Osobliwego

- Wciąż trudno nam ochłonąć po wczorajszym wielkim (i intensywnym) dniu. Najpierw wywiad na żywo w radiu, potem gorączkowe przygotowania na scenie theater wrede +, łącznie z fachowym pleceniem warkoczy, dokręcaniem kółek do skrzyni i ustawianiem światła, no i wreszcie o 19:30 nastała pełna skupienia cisza. Nasz spektakl "Żadanice" otworzył I Międzynarodowy Festiwal Teatrów Inkluzywnych w Oldenburgu, więc czuliśmy wagę i magię chwili – tak Teatr opisywał swój festiwalowy występ na Facebooku. - Gdy na scenie pozostała już tylko czerwona chusta, widownia wstała z miejsc i rozbrzmiały gromkie brawa. Po spektaklu podchodzili do nas zachwyceni odbiorcy i podziwiali niesamowitą aurę spektaklu, wzruszającą prostotę środków, intrygującą fabułę, skupienie naszych aktorów i dogranie wszystkich fraz i scen, tak że widownia w napięciu czekała na dalszy ciąg przedstawienia.

Kim są?

Nagrodzony spektakl

Tytułowe żadanice to lalki spełniające życzenia, wywodzące się z tradycji słowiańskiej. Motanki, które tworzono i nadal tworzy się ze skrawków tkanin po to, by spełniały marzenia i życzenia.

- Stały się dla nas inspiracją do opowiedzenia o swoich pragnieniach. To opowieść o dorastaniu do dorosłości i odkrywaniu własnych potrzeb. To historia dziewczyny wyruszającej w podróż ku spełnieniu, ku miłości, mimo ograniczeń i stereotypów w tym temacie. Wymotane żadanice, jako strażniczki marzeń, nie pozwalają o nich zapomnieć. Dlatego snujemy te historię, by wciąż trwała w nas żywą – opisują ideę spektaklu realizatorzy.