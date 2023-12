Monografia "Stocznie w Ustce" wydrukowana. To idealny prezent gwiazdkowy dla stoczniowców

Autorzy, a także ustczanie, mogą być dumni z wypełnienia jednej z wielu historycznych luk w powojennych dziejach miasta. Monografia „Stocznie w Ustce” ukazała się drukiem. Wydało ją Wydawnictwo Rys w nakładzie 400 egzemplarzy.

- Jesteśmy szczęśliwi – przyznaje Zbigniew Miecznikowski, współautor monografii. - Praca nasza ujrzała światło dzienne najpierw w wersji cyfrowej zamieszczonej na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Ustce. Szukaliśmy sponsorów i dzięki Fundacji PGE Baltica, burmistrzowi Ustki i firmie Laminopol, której właścicielami są byli stoczniowcy, monografia doczekała się wydania drukiem.

Bezinteresownie pomagali także ustczanie, stoczniowcy, ich rodziny. Monografia „Stocznie w Ustce, t. I, Szkutnictwo: Pradzieje. Historia. Socjologia” obejmuje czas od początków szkutnictwa w Ustce i okolicy do roku 1956. Jest to praca obszerna, wnikliwa, urozmaicona graficznie fotografiami i rysunkami technicznymi budowanych w Stoczni jednostek. Autorzy, szukając źródeł w archiwach, artykułach prasowych, a także we wspomnieniach rodzin stoczniowców, zgromadzili bogatą dokumentację stoczniowych tradycji Ustki.