Poznajcie 23 nowych radnych Rady Miejskiej w Słupsku [ZDJĘCIA]

Prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zaczęła urzędowanie w drugiej kadencji. We wtorek, 7 maja, podczas pierwszej sesji nowej rady miasta złożyła ślubowanie.

- Ślubowanie zawiera zobowiązanie wobec miasta, naszego miasta i wobec każdego z nas tworzących wspólnotę Słupska. Ślubowałam z akcentem na każde słowo mówiące o dobru ludzi. Jestem na straży tego, aby miasto rozwijać i doskonalić. Do sukcesu nie ma windy, ani drogi na skróty. Jest tylko praca. A praca w samorządzie to praca zespołowa – całego samorządu, w tym radnych, pracowników ratusza, służby zdrowia (…). To praca nas wszystkich. Wiem od zawsze, że sama nie mogę zrobić wiele, ale razem możemy zrobić dużo więcej - mówiła pani prezydent.