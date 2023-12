Nie będzie gminy Słupsk, będzie gmina Redzikowo. Samorząd gotowy na zmianę nazwy

- Będziemy powoli się przygotowywać, już zmieniliśmy miejscowy plan zagospodarowania pod te potrzeby. Jakaś koncepcja w najbliższym czasie powstanie, jeżeli znajdą się środki finansowe, to przystąpimy do opracowania dokumentacji technicznej. To nie jest inwestycja pierwszej potrzeby. Najpierw musimy wywiązać się z zobowiązań, jakie mamy wobec naszych mieszkańców, którzy czekają na bardzo wiele inwestycji – zaznacza wójt gminy Słupsk.