"Nie święci garnki lepią". Bytowianie stworzyli prawdziwe cuda (WIDEO)

Od sierpnia do października 2023 roku w Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie prowadzono zajęcia garncarskie.

- Początkowo uczestnicy spotkali się z ekspertami, którzy prezentowali wiedzę z archeologii, etnografii i etnologii związanej z ceramiką - mówi Mariola Jakacka, instruktorka z pracowni ceramicznej Inwersja i podkreśla, że pierwszy raz z ceramiką miała do czynienia jakieś dwadzieścia lat temu, a technologię produkcji poznała od pracowników z Zakładu Ceramiki „Bolesławiec”, chyba najbardziej znanej w Polsce i w Europie.

- Spotkanie z artystą-ceramikiem i dizajnerem z trójmiejskiej pracowni ceramicznej Shadowland pozwoliło kreatywnie spojrzeć na świat gliny. Następnie uczestnicy udali się na na wizytę studyjną do Chmielna, gdzie odwiedzili Pracownię Ceramiki Kaszubskiej Neclów oraz Pracownię Genius - wyjaśnia pani Mariola.

W kolejnym etapie projektu odbywały się warsztaty ceramiczne, na których powstawała niezwykła ekspozycja związana z tradycjami zastawy stołowej na ziemi bytowskiej w sprofilowanym ujęciu etnodizajnerskim. Każdy etap powstawania prac został szczegółowo zaplanowany i ręcznie wykonany przez uczestników projektu. Na potrzeby działania został opracowany i zaprojektowany emblemat etnodizajnerski z wizerunkiem żurawia w formie pieczęci, który sygnuje twory artystyczne. Sygnatura została opracowana w 5 odsłonach. Całość została wykonana w barwach inspirowanych kaszubską naturą.