Nowa karetka dla zespołu ratownictwa medycznego w Miastku (ZDJĘCIA,WIDEO)

Karetkę kupiono z dotacji przekazanej przez wojewodę pomorskiego Starostwu Powiatowemu w Bytowie na sfinansowanie zadań związanych z koronawirusem.

Starosta bytowski Leszek Waszkiewicz podkreślił, że nowa karetka to nie jest jedyne wsparcie i zakup. – To szerszy projekt. Powiat bytowski otrzymał od ministra zdrowia, za pośrednictwem wojewody, dotację za zakup sprzętu związanego z przeciwdziałaniem covidowi. Zakupione zostaną m.in. respiratory, pompy infuzyjne, stół do intensywnej terapii, monitor – wymieniał Leszek Waszkiewicz. – Oczywiście najbardziej wartościowa jest ta karetka. Początkowo pieniądze miały zostać przeznaczone na zakup maseczek, płynów dezynfekcyjnych. Jednak uznaliśmy, że karetka jest ważniejsza, albowiem szpital w Miastku został wyłączony z ostrego dyżuru covidowego i w tej chwili wszyscy zakażeni pacjenci muszą być dowożeni do trójmiejskich szpitali. A więc posiadanie niezawodnego sprzętu jest bardzo ważne. Dzięki wojewodzie otrzymaliśmy od ministra zdrowia zgodę na przekwalifikowanie tych pieniędzy na zakup inwestycyjny.