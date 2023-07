Orlik na ul. Wiatracznej w Słupsku w wakacje zamknięty. Trwa remont. We wrześniu będzie tu pięknie

"Na czas budowy obiekt wyłączony" - taką informację przeczytają użytkownicy orlika przy ulicy Wiatracznej. Dlaczego?

- W związku z działaniami pn. „Remont zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy ul. Wiatracznej w Słupsku w ramach zadania Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik", obiekt jest tymczasowo nieczynny - mówi Agnieszka Klimczak, dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.

To zła informacja dla młodzieży korzystającej z zaplecza sportowego, gdyż w wakacje w piłkę tam nie pogra. W ogólnym rozrachunku jest to jednak dobra informacja, gdyż stan boiska by już fatalny i remont jest tu niezbędny.

- Wykonawca wykonywał już prace związane z remontem boiska czerwonego, w następnym etapie zostanie przywieziona trawa, która zostanie wymieniona. Planowany termin realizacji zgodnie z umową to 30 września. Zależy nam jednak, aby remont zakończył się do końca wakacji, tak by od 1 września dzieci mogły już z tego obiektu korzystać. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wiemy, że inwestycja powinna zakończyć się do 30 sierpnia i wierzymy, że to się uda - mówi Klimczak.