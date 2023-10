Parlamentarzyści PO o dzieleniu środków dla samorządów: "Samorządowcy przymuszani są do stania z kartonikami". Konferencja w Słupsku

- Środki europejskie, środki rządowe – PiS dzielenie tych środków doprowadził do jakiegoś kuriozum – mówił Zbigniew Konwiński, poseł PO. - Samorządowcy przymuszani są do stania z kartonikami, wymuszane są zdjęcia w mediach społecznościowych. Samorządowcy mówią nam, że gdyby w takim „cyrku” nie uczestniczyli to byłoby niebezpieczeństwo, że tych środków nie dostaną.

Parlamentarzyści PO stwierdzili, że niedzielne wybory zadecydują o tym, w jaki sposób do „małych ojczyzn” płynąć będą środki unijne i rządowe. Zdaniem polityków system dofinansowywania samorządów nie jest przejrzysty.