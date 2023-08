Picasso, Dwurnik, Łempicka w Słupsku! Darmowa wystawa w ratuszu, potem aukcja w Ustce

- Ratusz, który jest obiektem pięknym i zabytkowym jest także miejscem wystaw, przestrzenią, gdzie prezentujmy dzieła twórców. Tym razem zapraszamy na unikatową wystawę sztuki współczesnej w sali nr 211 Ratusza Miejskiego w Słupsku, która będzie dostępna od 7 do 14 sierpnia - zapraszała Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydentka Słupska. - To dzieła twórców znanych, ale także takich, których nazwiska warto poznać. Wystawa ma służyć także promowaniu nowego pokolenia artystów polskich.

Choć brzmi niewiarygodnie, jest to prawdą. W sali 211 słupskiego ratusza zaprezentowane jest 31 prac, wśród których jest grafika mistrza Pabla Picassa, obrazy Tamary Łempickiej, czy dzieła Andrzeja Dwurnika. Dzieła mistrzów można podziwiać za darmo do 14 sierpnia. Druga część wydarzenia Baltic Art Promotion zaplanowana jest w Hotelu Lubicz w Ustce, gdzie zaprezentowanych zostanie 70 prac artystów, a zwieńczeniem będzie aukcja obrazów.

Wśród 31 obrazów można zobaczyć dzieła mistrzów, m.in. Pabla Picassa, Edwarda Dwurnika, Andrzeja Fogtta, Katarzyny Karpowicz, Agaty Kus, Aleksandry Hońko, Jana Tarasina i Tamary Łempickiej. Organizatorami wydarzenia są: Mazowiecki Dom Aukcyjny, Hotel Grand Lubicz i Fundacja Teutsch.

- Chcieliśmy zaprezentować szeroki przekrój sztuki, dlatego znajdziemy tu prace artystów takich jak Dwurnik, Tarasim, Dobkowski, czy Fałat, ale też chcieliśmy pokazać wschodzące gwiazdy sztuki polskiej jak Agata Kus, czy Ola Hońko - mówi Marcin Teutsch, współwłaściciel Mazowieckiego Domu Aukcyjnego i Teutsch Gallery.

Wśród obrazów jest m.in. obraz Edwarda Dwurnika "Międzylesie".

- Jest to praca z 1974 roku, która zwiedziła cały świat. Była w RPA, a do nas przyjechała prosto z Londynu. Warto podkreślić, że nasi artyści lubią być w zagranicy i lubi ich zagranica. Mamy tutaj Rajmunda Ziemskiego, wielkiego profesora warszawskiego ASP, już nieżyjącego. Jego pracownia została objęta przez kuratora sztuki jako zabytek w Warszawie. Kilkoro z tych artystów, których prace tu widzimy, na pewno się przyjaźniło - i Ziemski, i Tarasin, i Siennicki - to była grupa warszawskich profesorów, która trzymała się razem. Mamy tu także obraz Henryka Cześnika - i tu dodam, że Robert De Niro kupił trzy obrazy Cześnika. Zachęcam też do popatrzenia na obrazy młodych artystów. Dla mnie wyjątkową postacią jest Katarzyna Karpowicz, która ma obrazy bardzo emocjonalne. Mamy też obraz Agaty Kus, która będzie miała teraz dużą wystawę w Stanach Zjednoczonych, co może zmienić wycenę tych obrazów - opowiadała Marta Teutsch.