Pierwszy w historii budżet gminy Redzikowo uchwalony. Ponad 100 milionów na inwestycje

- To budżet proinwestycyjny. Prawie 49 proc. planowanych wydatków, to wydatki na inwestycje – mówiła podczas przedświątecznej konferencji prasowej wójt gminy Słupsk, Barbara Dykier.

To pierwszy w historii plan finansowy przyjęty dla gminy Redzikowo – przypomnijmy, że od 1 stycznia wiejski samorząd będzie funkcjonował właśnie pod tą nazwą. Choć zmieni się nazwa gminy, nie zmienią się jej plany inwestycyjne. W budżecie na 2024 rok przewidziano wydatki opiewające na łączną kwotę 237 mln złotych.

- To, co jest ważne, jeśli chodzi o projekt budżetu na przyszły rok, to jest to, że po raz kolejny udało nam się wygenerować nadwyżką operacyjną – nadwyżkę między planowanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Ta nadwyżka jest wysoka – to ponad 15 milionów złotych. To dochody własne, które możemy przeznaczyć na zadania inwestycyjne – mówi Barbara Dykier.