Po Przyborzyckiej śmigają samochody. Zupełnie nowa droga otwarta (WIDEO)

Droga wyprowadzi ruch z centrum miasta

Odcinek o długości 600 metrów ma wyprowadzić ruch z dzielnicy przemysłowej Bytowa, poza obręb śródmieścia. Ulica Przyborzycka łączy ul. Lęborską z ul. Mickiewicza. Docelowo ma spiąć drogę wojewódzką nr 212 prowadzącą na Lębork z drogą wojewódzką nr 209 prowadzącą do Słupska.

- To pierwsza część dużej inwestycji - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Już złożyliśmy kolejne wnioski do Polskiego Ładu, które pomogą nam sfinansować drugą część. Będzie to zupełnie nowa droga, która będzie prowadziła z Przyborzyc do drogi 209 w kierunku Słupska. Ta część przedsięwzięcia według nas będzie nieco tańsza.